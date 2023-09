Deportivo Pereira volvió a perder en la Liga Colombiana, esta vez como local en el estadio Hernán Ramírez Villegas ante Unión Magdalena por marcador de 1-2, por lo que los dirigidos por Alejandro Restrepo están más cerca de quedar eliminados por segunda ocasión tras lo hecho durante el primer semestre del campeonato local.

Los hinchas del cuadro risaraldense no entienden qué le ha pasado al equipo y dónde quedó aquel plantel que se ganó el respeto a nivel internacional, llegando hasta cuartos de final de la Copa Libertadores y protagonizando una participación con decoro y respeto al haber sido su debut en este certamen. Precisamente luego de su empate 0-0 ante Palmeiras en Brasil, no es ni la sombra en el campeonato colombiano, donde solo suma 12 puntos en 12 partidos jugados, producto de tres victorias, tres empates y seis derrotas.

En redes sociales de inmediato los seguidores ‘Matecañas’ expresan su inconformismo y bajo rendimiento de la mayoría de los jugadores del club en la Liga BetPlay:

Ya está, no clasificamos y hasta veo difícil hacer los 25pts mínimos para no sufrir en la tabla del descenso el otro año.

Este equipo simplemente ya no quiere jugar, no les importa la camiseta, no les importa su entrenador que mete las manos al fuego por ellos, unos mercenarios.

— Humo Auri Rojo ⭐ (@HumoPereirano) September 21, 2023