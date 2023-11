Jaime de la Pava no contó con suerte en los cuadrangulares, el orientador del Deportivo Cali no pudo conseguir que los ‘azucareros’ jugaran la final decembrina de 2023; ya que únicamente sumó una unidad de nueve posibles, tras igualar contra Águilas Doradas en el primer partido de los grupos semifinalistas.

Sumado a lo anterior, perdió contra Junior en Barranquilla y contra Tolima en Ibagué. Producto de esos resultados, matemáticamente es imposible que pueda ganar el grupo, más aún, sabiendo que los ‘pijaos’ le tiene tres unidades de ventaja a los ‘triburones’.

Tabla de posiciones

Pos EQUIPO PT PJ PG PP PE GF GC GFV DG 1 Deportes Tolima 9 3 3 0 0 11 3 4 8 2 Junior 6 3 2 1 0 7 4 1 3 3 Águilas Doradas 1 3 0 2 1 2 8 2 -6 4 Deportivo Cali 1 3 0 2 1 3 8 2 -5

Continuidad de Jaime de la Pava

La continuidad del entrenador de los ‘Azucareros’ causaría que la directiva de la institución estuviera dividida, ya que muchos no estarían contentos con el desempeño del equipo. Teniendo en cuenta que, hace un año y medio no conseguía clasificarse a los cuadrangulares.

Asimismo, 90 minutos pudo conocer que, Jaime y su representante se reunirían en la sede del club. Por ende, la decisión de continuar o no estaría sobre la mesa.

Cabe destacar que, el club ‘Verdiblanco’ no tendrá en cuenta los siguientes jugadores para el 2024:

Johan Wallens

Aldair Gutiérrez

Germán Mera

Kevin Saucedo

Kevin Ríascos

Fabry Castro

Gustavo Ramírez

Teófilo Gutiérrez

Duván Mina

Sumado al grupo anterior, Jhon Vásquez no seguirá en el club y pasará al Independiente Medellín. No obstante, en el caso de ‘Teo’, se estaría reevaluando, pero no hay nada concreto.

