Óscar Córdoba se despachó en ‘El vbar’, programa de Caracol Radio en el que se dirigió con nombres propios hacía los futbolistas en cuestión por no respaldar temas como el fortalecimiento de la liga femenina en Colombia.

“Me duele que jugadores como Falcao, como James, como Yerry Mina, nunca se pronuncian en relación de nuestro fútbol femenino”, señaló.

Y explicó el motivo que lo llevó a referirse específicamente a los tres: “Eso me duele mucho porque ellos son referentes y le pueden marcar el camino a mucha gente que todavía no se decide”.

Además, dejó claro que su reclamo no tiene que ver con que su hija, Vanessa, sea arquera, pues se declaró un defensor del fútbol, sin importar quién lo practique.

“Siempre estoy con la bandera del fútbol femenino y la gente dirá que es porque mi hija juega, pero no es así. Me parece que el fútbol no tiene género y siempre lo defenderé de tal manera”, agregó.

“Esto no de es ni de ellas ni de nosotros… todo el mundo puede practicar el deporte y por eso lo defenderé a muerte”, concluyó.

En audio, las palabras de Córdoba (desde el minuto 57:09):