Once hinchas alemanes fueron detenidos en la madrugada del miércoles tras violentos enfrentamientos en Nápoles en vísperas del duelo de Champions League entre el club italiano y el Unión Berlín, anunció la prefectura de policía.

Los detenidos provocaron “graves disturbios” en la madrugada del miércoles en varias calles del centro histórico de Nápoles, precisaron las autoridades en el comunicado.

(Vea también: Manchester City y Leipzig se clasificaron a octavos de Champions; Barça y PSG tropezaron)

Unos 300 aficionados alemanes saquearon vehículos y mobiliario urbano antes de “enfrentarse a las fuerzas de policía con piedras, porras, barras de metal y madera, así como objetos pirotécnicos”, destruyendo un comercio situado en la Piazza Dante, explicó la policía.

🚨 Hooliganism last night in the streets of Naples as Union Berlin fans dressed in white clashed with The Police. Several people were arrested while others got away destroying shops & injuring police.

🎥: @anperillo pic.twitter.com/IOxCnCWPjn

— Napoli Zone (@TheNapoliZone) November 8, 2023