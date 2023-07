Por medio de un boletín de prensa poco emocionante, Atlético Nacional se despidió de Francisco Da Costa, delantero que vino a Colombia con mucha expectativa, pero que se irá por la puerta de atrás por su pobre nivel mostrado en El Verdolaga. El brasileño utilizó su Instagram para desahogarse.

Nacional está pensando en la nueva versión de la Liga BetPlay que se avecina y en, claramente, la Copa Libertadores. Por ende, ya examina su nómina para dichas competencias y al parecer, no se sienten cómodos con la continuidad del brasileño que llegó desde Bolivar.

Por medio de un boletín de prensa, el área de comunicación de Atlético Nacional afirmó lo que era evidente. “Queremos agradecer al futbolista por su disposición a lo largo de estos seis meses en los que estuvo como parte de nuestra plantilla profesional. Nuestra institución le desea éxitos a Francisco y esperamos que su carrera como profesional siga su rumbo de la mejor manera”, dice la masiva.

De otra parte, el delantero aprovechó sus redes sociales para despedirse del club dos veces campeón de Copa Libertadores. “Sé que las cosas no salieron como esperábamos. Hoy soy consciente de todo lo que viví y todo lo que pasé. Fue duro sentirme tan cerca pero al final siempre lejos de la cancha. Me duele ir así y me duele no haber podido hacer lo que más me gusta en la vida que es jugar a la pelota. Pero en el fútbol, como en la vida, hay momentos donde no entendes el porque de algunas cosas y toca aceptar. Yo en lo personal aprendí a seguir agradecido por todo lo que me da el fútbol. Por las glorias y hoy, más que nada, por las malas”, inció diciendo él.

“Lo que toca, toca y hay que aguantar, tragar y seguir el camino. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo en este semestre y que hicieron de todo por mí hasta cuando ni yo creía más. Y por fin, agradecer al club Atletico Nacional por esta oportunidad. Hoy me despido sabiendo lo que representa este club no solo en el país, pero en el continente. Sé que mas allá de toda la historia victoriosa que tiene, a cada año crece un poco más. Inalcanzable adentro del país y respetado en todo el mundo. Muchas gracias por todo, siempre desearé lo mejor”, finalizó expresando Da Costa.

El delantero ha portado la casaca de Athletico Paranense, Inter de Lages, Tombense, Sao José, Operário Ferrovário, Venados, Atlante, Querétaro y Sol de América.

