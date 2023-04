El rendimiento de Alexis Márquez en Bucaramanga ha dejado mucho que desear, solo ha sumado 2 puntos de los 15 que ha disputado.

(Vea también: Dimayor castigó al Bucaramanga por invasión de sus hinchas: deberán bajarse de un platal)

Ayer 27 de abril, Bucaramanga empató 1-1 frente Alianza Petrolera en el duelo válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay, y con este resultado, empeoró su situación en el rentado local; hasta la fecha, El Leopardo es colero del certamen, con un total de 13 puntos.

Finalizado el compromiso, Márquez expresó: “la afición influye mucho en los resultados, nosotros a veces encontramos un ambiente muy hostil en contra del equipo; tener que salir escoltados desde la sede por más de 20 policías es increíble; salir a calentar y ya la gente está gritando que este jugador lo uno y que este lo otro; va uno a hacer un cambio y la gente pide que no entre el cambio”.

"Hay un ambiente muy hostil; tener que ser escoltados por 20 policías es increíble… La hinchada tiene que bajarle el tono, en Pereira lo logramos y luego fueron campeones…": Alexis Márquez, técnico de @ABucaramanga. pic.twitter.com/uZYB4ziOFD — Arley Durán Gómez (@arleydeportes) April 26, 2023

“El mejor ejemplo que yo puedo dar y siempre voy a dar es que sí yo tengo a un familiar que está en la clínica pasando por un momento de enfermedad grave, yo no voy a recalcarle que no teníamos una buena relación, yo si voy a ir voy a hablarle bien para que se recupere, yo no voy a meterle el dedo en la llaga para que sufra más, acá la gente tiene que cambiar eso”, añadió el entrenador de Bucaramanga.

(Lea también: Hincha del Atlético Bucaramanga murió en accidente de tránsito en Santander)

Por último y no menos importante, el timonel finalizó: “Que le baje un poco al tono, yo no puedo ni ver las redes sociales porque ya me están insultando. Hablaba con mi señora y cuando perdíamos 1-0 (contra Alianza Petrolera) ella estaba preocupada en Pereira, porque ella sabe cómo está el ambiente y la situación acá, entonces para uno tampoco es fácil, uno también tiene responsabilidad con un hijo, con mi esposa, con mi madre, la gente cree que es que uno no tiene familia, la gente tiene que apoyar, y cómo están las cosas creo que vamos a ganar más fácil afuera que acá. No puede ser que vengamos a entrenar al estadio y esté la Policía y el Esmad cuidándonos, eso hay que cambiarlo”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.