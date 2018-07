Por esa razón, el británico se mantuvo en el ‘top 5’ de la clasificación general aunque no logró mantener el podio.

No obstante, el líder del Sky reconoció la labor del joven colombiano y agradeció públicamente, además de exaltar su talento para el ciclismo.

“Infinitas gracias a Egan Bernal hoy, tiene un futuro increíble por delante”, escribió Froome en sus redes sociales, adjunto a una fotografía de los 2 corredores del Sky en el Tour de Francia.

