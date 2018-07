El ‘escarabajo’ considero un privilegio poder ser gregario de los británicos Cristopher Froome y Geraint Thomas, por lo que consideró que lo que venga en su futuro en su carrera será “ganancia”.

Y es que en la última etapa de Montaña, Froome, Thomas y Bernal iban con el lote de favoritos cuando un ataque los dejó a distancia del grupo. El líder logró recuperar, pero Froome se quedó cortado, razón por la que el colombiano lo esperó para volver a conectarlo con el grupo.

El esfuerzo de Bernal fue reconocido por los medios y por el mismo Chris, quien a través de su twitter agradeció a su compañero.

“Infinitas gracias a Egan Bernal hoy, tiene un futuro increíble por delante”, escribió el británico.

Massive thank you to @eganbernal today, he’s got an amazing future ahead of him 🇨🇴🙌🇨🇴 #TDF2018

📸 @therussellellis pic.twitter.com/XQvzSRcBMQ

— Chris Froome (@chrisfroome) July 27, 2018