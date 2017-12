Las dietas y consejos de belleza que compartieron las famosas en 2017

Paola Turbay

Su alimentación es completamente vegetariana desde hace 8 años. En el desayuno nunca pueden faltar los jugos verdes y una porción de papaya para mejorar la digestión. El almuerzo y la cena siempre deben incluir una porción grande de verduras o ensalada fresca, que acompaña con arroz integral, quinua, lentejas, garbanzos o pasta integral. Aquí la dieta de Paola para mantener su cuerpo saludable.

Para mantener su piel radiante, la exvirreina universal sigue una sencilla rutina de cuidado facial que inicia con una limpieza profunda para retirar impurezas. Continúa con un suero facial y crema hidratante para nutrir la piel y dejarla suave, y finaliza con filtro solar.

Tuve que venir hasta Atenas para encontrar mi pulsera de @floramazona Pero valió la pena! Suerte en #colombiamoda! Una publicación compartida de PAOLA TURBAY (@paolaturbay) el 20 de Jul de 2014 a la(s) 3:58 PDT

Daniela Ospina

Además de hacer ejercicio todos los días de la semana, en los que se enfoca en una parte del cuerpo cada día, Daniela cuida su figura con una dieta saludable, pero los fines de semana se da gusto con lo que le gusta.

Su desayuno son claras de huevo, pan integral y agua de panela con leche. Para el almuerzo y cena prefiere una porción de pollo o salmón, acompañadas de verduras. “Me encanta comer y los fines de semana como lo que me gusta y en semana, obviamente, cuidarme”, dijo a Pulzo en una oportunidad.

Shakira

Tiene 40 años y 2 hijos y sigue siendo una de las mujeres más sexis del planeta. ¿Qué la mantiene con una figura envidiable?

Según la nutricionista de la cantante barranquillera, el día de Shakira comienza con una tostada de pan integral, fruta y un vaso de jugo de naranja o té. Para el almuerzo, la artista puede consumir cualquier tipo de ensaladas, que combina con carnes magras. La cena es una sopa de verduras, ensalada, una porción de pan integral, fruta y gelatina ‘light’. Aquí la dieta completa de Shakira.

Los prohibidos en su alimentación son el café, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo y las golosinas.

En cuanto a la rutina de ejercicios de Shakira, la instructora de celebridades Anna Kaiser aseguró que la cantante entrena 5 veces por semana y que alterna el tipo de ejercicio (fuerza, aguante y flexibilidad). La experta también indicó que lo importante para mantenerse en forma es comer cada 2 o 3 horas y recomienda las sopas de verduras, por ser meriendas saludables, llenadoras y fáciles de preparar.

About to perform on The Voice France! Tune in to TF1 now and don’t miss it! Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 1:03 PDT

Carolina Cruz

La presentadora compartió con sus seguidores la rutina física con la que recuperó el tono muscular luego de su embarazo, pues, según ella, quedó “bien flojita” tras el parto.

Además de hacer spinning, Carolina realiza otras actividades como saltar lazo con pesas en sus piernas, para ayudar a tonificar rápidamente. Aquí la explicación de la presentadora para ponerse en forma.

•• •• Foto: @oyuelaphoto Styling: @1paovera M&H: @petunimaq ⭐️⭐️ Una publicación compartida de Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 7:47 PST

Cher

A sus 71 años, la cantante estadounidense conserva un cuerpo fuerte y esbelto, que mantiene gracias a una alimentación balanceada y a una vida activa.

La artista se ejercita 5 veces a la semana y además se anima a practicar todo tipo de actividades deportivas como, por ejemplo, el surf. En cuanto a la alimentación, Cher se enfoca en consumir alimentos que la llenen de energía como las verduras, el arroz integral, las frutas y pastas.

El alcohol, las drogas y el cigarrillo están prohibidos y asegura que solo bebe licor 3 o 4 veces en el año.

Feb 8, 2017 💖 http://cher.com Una publicación compartida de Cher (@cher) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 12:26 PST

Hermanas Kardashian

Las estrellas de ‘Keeping Up with the Kardashians’ son reconocidas por mantener su figura y bajar de peso rápidamente luego de embarazos o de haber ganado varios kilos extra.

En una oportunidad, su nutricionista, Charlie Seltzer, reveló cuáles consejos de las hermanas vale la pena poner en práctica para lograr la figura deseada.

Entre las recomendaciones y trucos de las Kardashian se encuentran: fijar una meta realista, comer 3 o 4 porciones de proteína al día y tomar refrigerios entre comidas principales. Además, las Kardashian aconsejan darse gusto de vez en cuando, pues es mejor “comer una pizza o hamburguesa de vez en cuando, que mantener una dieta vegana que dejará con ganas de comer 100 hamburguesas en una sola sentada”.

Take San Fran…? Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 8:09 PDT

Catalina Aristizábal

La modelo y presentadora destaca por mantener una piel suave y radiante. En una oportunidad reveló su rutina diaria de cuidado facial y aseguró que su principal consejo es tomar agua todo el día.

Además de mantenerse hidratada, Catalina cuida su rostro con cremas ricas en colágeno y aceites esenciales y nunca sale de su casa sin protector solar.

Un bouquet de 💐 para todos mis seguidores ! Una publicación compartida de Catalina Aristizabal (@catalinaaristizabalh) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 5:26 PST

Kendall Jenner

Antes de convertirse en supermodelo, la celebridad sufrió de acné severo que la dejó con la autoestima por el suelo. Tras varios meses de tratamientos y una delicada rutina, Kendall logró transformar la apariencia de su piel y hacer que luciera fresca.

Estos son algunos consejos de su dermatóloga, Christie Kidd, para prevenir y decirle adiós al acné:

1. Evitar productos abrasivos

2. No utilizar estropajos, cepillos giratorios o paños.

3. Solo lavar la piel con las manos, de manera delicada.

4. Utilizar limpiadores y mascarillas suaves.

5. Usar hidratantes especiales para pieles grasosas.

gotta support the homies 🤙🏽 i’m so proud of @caradelevingne and Valerian was amazing 💙 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 9:34 PDT

Shirly Gómez

La actriz y modelo es fanática del deporte y recomienda, para ver mejores resultados, que la actividad física se combine con una buena alimentación, para así marcar los músculos. “El 80 % del resultados de tu trabajo físico es gracias a la alimentación. El abdomen se hace en la cocina”, asegura.

Shirly aconseja finalizar cada rutina de ejercicio con 40 o 50 minutos de actividad cardiovascular, comer proteína al finalizar cada sesión de ejercicios y nunca dejar de comer para perder peso.