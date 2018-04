La nota de voz es una de las funciones más utilizadas dentro de WhatsApp para comunicarse. En el último tiempo ha recibido cambios como la ampliación en el tiempo máximo de grabación, poder bloquearlas para que no se borren, reproducirlas en segundo plano para poder hacer otras actividades y mejoras de errores.

Sin embargo, hay una función no disponible oficialmente y que ciertamente algunos usuarios agradecerán. Actualmente no hay forma de escuchar las notas de voz que se van a enviar para revisar si el volumen es el correcto o si simplemente la voz no es tan fea como se piensa.

Para poder hacer esto solo hay que empezar a grabar una nota de voz en una conversación en WhatsApp desde el iPhone. Paso siguiente, el usuario debe salirse de la aplicación hacia otra o hacia el home apretando el botón central o con gesto (en caso de iPhone X). Inmediatamente el audio dejará de grabarse y al volver a ingresar a la ‘app’ el audio estará ahí sin ser enviado y se podrá reproducir, como explica iPadizate.