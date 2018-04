El hecho ocurrió en la mañana de este domingo. El criminal le disparó en dos ocasiones al magistrado, pero por fortuna las balas no lo impactaron y salió ileso del ataque, según dijo la víctima en entrevista con Blu Radio.

Sin embargo, un amigo y compañero de trabajo que acompañaba a Lara Garzón en el recorrido se enfrentó al criminal y recibió un disparo en su cuerpo del que se recupera satisfactoriamente.

Lo anterior, se puede evidenciar en el video difundido por la misma emisora (ver abajo) y donde se observa al juez caminando por un andén junto a otros hombres que llevan una sombrilla.

A partir del segundo 0:17 aparece un hombre —vestido con saco blanco y pantalón oscuro— caminando con paso ligero, mientras se acerca al juez y a sus amigos.

En las imágenes también se ve que un motociclista se aproxima lentamente al andén y se detiene en la vía, mientras su cómplice sorprende a Lara por la espalda y lo intimida con el arma de fuego.

Aunque esa escena no queda clara en el video, porque justo en el lugar del ataque hay un poste de energía y una camioneta estacionada que tapa los movimientos, sí se observa (segundo 0:24) cuando el sicario sale a correr para subirse en la moto que lo espera.

Además, las imágenes muestran cuando el amigo del al juez (que lleva una sombrilla) persigue al sicario hasta la moto y le lanza un patada para tumbarlo. Sin embargo, el delincuente le dispara al valiente hombre, que cae al piso.

El atentado ocurrió luego de que Lara Garzón saliera de un restaurante con unos compañeros de trabajo y después de que terminaran un partido de futbol en el sector de San Andresito de la 38.

El togado le relató a ese medio lo que ocurrió en el momento del ataque:

“Nos estábamos despidiendo para tomar nuestros vehículos, un hombre se me acercó por la espalda, me agarró por el cuello y me dijo: ‘Esto es con usted, sapo hijue&%$’. Me disparó en dos oportunidades. Alcancé a reaccionar y ninguna de esas dos balas alcanzó a impactarme”.