En la publicación, Uribe afirma que Coronell es contratista de Juan Manuel Santos, recordando que presuntamente le amplió la concesión al Canal 1 por 4 años más sin licitación y a dedo. De ahí, la advertencia del exmandatario:

Daniel Coronel, político y contratista de Santos, tiene pánico y con razón; un Gbno de Iván Duque manejará con transparencia las concesiones de televisión — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 18, 2018

Para Coronell esas palabras podrían significar que el senador amenaza con sacar del aire a Noticias Uno, y no es un secreto que tiene sus reservas hacia ese canal, pues en reiteradas ocasiones ha dejado ver su inconformismo con ese canal negándose a responder preguntas de sus periodistas o mostrándose incómodo por la presencia de estos.

Por eso el periodista no se quedó callado, y etiquetando directamente a Uribe indicó que este “empieza a anunciar la venganza contra los medios que han sacado a flote” los escándalos de su gobierno, y nombró algunos ejemplos.

Ya @AlvaroUribeVel empieza a anunciar la venganza contra los medios que han sacado a flote los actos de corrupción y abusos de poder de su gobierno (ChuzaDAS, AIS, zona franca, notarías, parapolítica, etc.) — Daniel Coronell (@DCoronell) March 18, 2018

El candidato Iván Duque, que fue relacionado a la polémica directamente por el expresidente, y principal apoyo a su campaña presidencial, respondió desligándose un poco del mensaje inicial de Uribe: “Yo no soy intérprete de trinos. Yo lo que le quiero decir a todos los colombianos es que en un gobierno de Iván Duque la libertad de prensa se defenderá. He sido, soy y seré un defensor de ese principio, es más, he cuestionado muchas cosas de la dictadura de Venezuela por haber acabado con la libertad de prensa”.

La situación sin duda fue incómoda para Duque, y agregó: “Quienes hoy tienen concesiones y las están administrando bien no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación con un gobierno de Iván Duque”.

Noticias Uno abrió su emisión de este lunes en la noche haciendo referencia al tema, lo que Uribe volvió a criticar.

Amigos de @CaracolRadio comparen a ver quién amenaza la libertad de prensa: la adjudicación por favorecimiento o m pedido de transparencia, como uds lo vivieron pic.twitter.com/6MhYRYHlmK — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 20 de marzo de 2018

Todo surgió a partir del texto de opinión que Coronell publicó este domingo en Semana, en el que señala que “el paso de Petro a una segunda vuelta garantiza el regreso del uribismo al poder”, pero no por méritos de Iván Duque, sino por supuesto el temor que despierta de ser elegido el candidato de la izquierda en la Presidencia.

Entre tanto, algunos periodistas, analistas políticos y otros candidatos también reaccionaron a las palabras del expresidente:

Esta amenaza de Uribe contra @DCoronell es absolutamente corleonesca. No le falta sino la cabeza sangrante del caballo bajo las cobijas. Además pone a su candidato, Iván Duque, como un candidato que en caso de ganar sería un presidente de bolsillo. pic.twitter.com/uyCRetiKQ5 — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) 18 de marzo de 2018

¿Es una notificación? El regreso al poder de Uribe será para ejercer sus venganzas… pic.twitter.com/tIF4QgDM9U — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 18 de marzo de 2018

En mi gobierno no habrá ni tititero ni títere. Todos los medios de comunicación serán respetados nos quieran o no. pic.twitter.com/H0VuCccDzy — Gustavo Petro (@petrogustavo) 18 de marzo de 2018

Grave la amenaza de @AlvaroUribeVel a @DCoronell. Más grave que ya actúa como suprapresidente. ¿Cuál será el papel de @IvanDuque si llegara a ganar? — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 20 de marzo de 2018