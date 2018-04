“Oiga bobo hijueputa si usted no sabe respetar a la policía yo le meto un tiro a nombre de mis compañeros”, dice el mensaje que supuestamente el agente Jhony Andrés Moreno envió al exaspirante a la Cámara después del escándalo por el video en donde Zabaleta humilla a una agente de Tránsito.

El mismo mensaje, que el abogado colgó en su cuenta de Instagram, finaliza con una advertencia:

“Cuídese porque donde yo o mis compañeros lo veamos lo subimos a la patrulla y no aparece vivo pirobito”.

Por su parte, un supuesto integrante el Esmad, bajo el nombre de Luis F. Bustamante, habría enviado otro mensaje a Zabaleta en el que directamente le dice:

“Donde lo veo la meto un tiro (sic) en un ojo oyo maricon (sic), para que respete a la policía perro hijueputa”.

El agente Jhony Moreno denunció a través de un grupo en Facebook que esas amenazas no son ciertas, que jamás las hizo y que son un montaje, por lo que solicita ayuda para iniciar acciones legales en contra del abogado.

Denuncia

El caso podría llegar al grupo de investigación de delitos informáticos de la Dijín y probablemente a la Fiscalía General en donde Moreno radicaría la correspondiente denuncia por la supuesta falsedad.

Hernando Zabaleta, que asegura ser el abogado del Contralor General Edgardo Maya y a su vez hijo de una funcionaria de esa entidad, lanzó varias amenazas y ofensas a una patrullera por un comparendo por estacionar en sitio prohibido.

Entre las frases que le dijo están: “Usted es una resentida”, “Ponga el parte, póngalo. Yo me gano 20 veces más que usted”, “Yo sí tengo carrera. Yo soy especialista. Yo no me gano un ‘milloncito’ de pesos como usted”.

El agresor se disculpó públicamente pero advirtió que emprenderá acciones legales en contra de la agente de Tránsito.