El caricaturista Julio César González publicó la imagen del tuit de Martínez y afirmó que este quería colgarle “la lápida en el pecho”.

Otro personaje que compartió las lamentables palabras del tuitero uribista fue el famoso cronista Alberto Salcedo Ramos, quien calificó el hecho como “una incitación al crimen” y, además, le pidió a sus seguidores reportar la cuenta de Martínez.

El señor @ArielOrtegaM se dice abogado y “amante de la política”, pero no esgrime ningún argumento jurídico ni político. Dice que el paramilitar Carlos Castaño hace falta para que “calle” (léase “mate”) al caricaturista @matadoreltiempo Una incitación al crimen. Reportémoslo pic.twitter.com/5rltM8y5if

Según explica el mismo Martínez en su perfil de Twitter, es abogado de profesión y se dedica a ser agente de viajes. Asimismo, en su cuenta se puede ver que las cosas que comparte se centran en defender al expresidente Álvaro Uribe Vélez y en criticar a políticos o periodistas con ideologías de izquierda.

Y así como deseó revivir a Castaño para “callar” a ‘Matador‘, hizo lo mismo con la columnista colombiana de The New York Times, María Antonia García, tristemente célebre por lamentar, en el momento de la muerte de Martín Elías, que la gente se solidarizara con la familia del cantante.

@ArielOrtegaM pide que me linchen y lamenta que Carlos Castaño no esté vivo para que me asesine. Y esta lacra uribista tiene como seguidores a miembros del Centro Democrático y a @jcpastrana. pic.twitter.com/5mTkMlcFdB

— María A. De La Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) 1 de abril de 2018