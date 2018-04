De acuerdo con la declaración de la mujer en el noticiero, el hombre habría intentado tocar sus partes íntimas:

“Pensé que de pronto era psicosis por la apretura que había en el Transmilenio. Pero en un momento, sentí que, por debajo de la falda, me estaban rozando con unos dedos en la parte de la entrepierna”.

Sin embargo, la pasajera expresó que lo más terrible de la situación fue la indiferencia de los demás usuarios. Incluso, y de no creer, los señalamientos indirectos de otra mujer por la forma en la que ella vestía.

“Había una señora que de hecho me miraba de arriba abajo como: ‘Para qué se pone falda’. Me miraba un poco feo. Unos hombres se reían muchísimo de mí, se burlaban”, agregó en el informativo.

El artículo continúa abajo

Entre tanto, la mujer comenzó a grabar cuando el sujeto se bajó del bus y ella lo persiguió para detenerlo.

En el video se escucha que ella le reclama: “De la cara, malp&%$. No se me va de acá”. De repente, aparece una auxiliar de la Policía, que se detiene en el medio de la mujer y el acusado, y pregunta: ¿Qué pasó?

Enseguida, la víctima muy afectada y a la vez alterada le responde: “Que me acaba de acosar y me tocó todo, este hiju&%$#, y cree que se va ir así como así. No se va, no se va”.

En ese instante, las puertas de la estación se abren, el sujeto salta a la avenida y se escapa, mientras el uniformado no reacciona para retenerlo.

Además, en la grabación se escucha cómo la víctima grita y llora impotente por no poder hacer nada, ni recibir ayuda.

A continuación el video publicado en la red social, donde ha sido compartido profusamente, y en el que se escucha a una amiga de la víctima contar la versión de los hechos, mientras indignada pide apoyo de los hombres en estos casos.