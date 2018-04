“Me llaman de Bancolombia con mi nombre completo y mi cédula. Me dicen que me van a ofrecer una tarjeta nueva por el buen manejo que he tenido y por buena cliente. Que esa tarjeta se la daban solo a clientes especiales”, relató la víctima a Noticias Caracol.

Sin embargo, las personas que le hacían el ostentoso ofrecimiento no eran empleados de la entidad bancaria, sino delincuentes que hacen estafas a incautos ciudadanos.

La víctima le contó al noticiero que en esa llamada le ofrecieron varios beneficios: “No me cobraban cuota de manejo, el interés de 2.3 % me lo bajaban al 1.9 % y el servicio no tenía ningún costo”. También, le indicaron que un asesor le entregaría la nueva tarjeta en su vivienda.

La oferta llamó la atención de la usuaria, pero se sintió segura de la llamada cuando el falso asesor le explicó que la persona que la visitaría se llamaba “Juan Cruz”. Este hombre debía identificarse con el carnet y confirmar su identidad con un código que le entregaron a la mujer.

También, los descarados ladrones le advirtieron revisar el sobre en el que estaba la tarjeta, pues debía estar perfectamente sellado para evitar cualquier hurto.

El estafador llegó a su casa y le entregó el nuevo plástico, según indicó la víctima en Blu Radio:

“Sacó el recibo y el sobre de seguridad, gris con negro, lo rompió. Sacó la tarjeta y me hizo firmar para confirmar que me entregó la nueva tarjeta. Con las tijeras que rompió el sobre, rompió la tarjeta antigua en 4 pedazos, pero le dije que la rompiera en más pedazos. Yo firmé en una papelería de Bancolombia”.

En medio de todo el engaño, el vándalo tomó una parte de la tarjeta antigua. “Se lleva un pedacito de la tarjeta y dice que tiene que llevarla al banco para demostrar que yo la destruí”, agregó la mujer en el noticiero.

En cuestión de horas, los estafadores hicieron millonarias compras de electrodomésticos y otros objetos. La misma entidad, a la que hoy le adeuda los 39 millones de pesos, la alertó del robo.

“Al otro me llaman de Bancolombia y me dice que me acaban de bloquear la tarjeta porque habían hecho compras inusuales. Yo pregunté por qué si tenía la tarjeta en mí poder. Me dijeron: ‘Lamentablemente, le saquearon la tarjeta por 39 millones’”, agregó la afectada en los dos medios.

Ella instauró la denuncia ante la Fiscalía y descubrió que como su caso hay muchos.