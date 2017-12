“Mis declaraciones no son las que fueron trascritas”: Mindefensa, sobre víctimas

“Estoy muy mortificado con ese tema. Definitivamente es algo que me produce una preocupación inmensa, no por mis declaraciones, que no son las que fueron trascritas, sino por el respeto que merecen las víctimas y merecen los familiares de quienes han sido asesinados”, dijo Luis Carlos Villegas en Caracol Radio.

Recordó que él es “víctima directa” de la violencia y sabe “exactamente” lo que se siente. “De tal manera que no seré yo quien irrespete o quien banalice semejante dolor de las familias y de las personas”

Preguntado por qué fue lo que dijo y qué fue lo que no dijo, Villegas respondió: “Tenemos un estudio muy serio que inclusive comparten Naciones Unidas, el Ministerio del Interior, el cuerpo elite de la Policía, Fiscalía, de cuáles con las modalidades de los casos de homicidios que se han presentado entre 2016 y 2017, tanto de los líderes sociales como de problemas de miembros o familiares de las Farc. Y eso nos da una serie de motivos, de causas, que son muy variadas”.

A partir de ahí, leyó lo que las autoridades han establecido como causas de esas muertes: por balas perdidas 1%, por intolerancia 2%, por retaliaciones locales de crimen organizado 11%, por motivos pasionales 23 %, por problemas personales 53%.

Precisó que estas estadísticas son de 133 casos de líderes sociales, entre los años 2016 y 2017, y 44 casos de miembros o familiares de Farc.

“De manera que las causas están allí. Eso no quiere decir que nos les pongamos atención a todos y cada uno de los homicidios, independientemente de sus causas”.

La emisora le recordó a Villegas lo que dijo en Noticias 1, y al respecto, el Ministro concluyó: “De esas declaraciones me parece que sacar un titular irresponsable, poco profesional de que el Ministro de Defensa dice que aquí están asesinando líderes sociales por líos de faldas está clarísimo. Eso es exactamente lo que quiero yo decir”.