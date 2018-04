El Centro Democrático emitió un comunicado este martes en el que anunció que “expulsó al señor Ariel Ortega Martínez”, quien era militante de la colectividad y que en ningún momento “hizo parte de alguna instancia directiva ni de decisión del Partido”.

Si bien Ortega no tomó decisiones como asegura el comunicado, Óscar Iván Zuluaga admitió que lo conoce y que hace parte de ese colectivo, pues según reveló W Radio el tuitero de profesión abogado fue el que le organizó “reuniones” en Cali cuando era candidato presidencial.

Debido a estas “amenazas de muerte”, el dibujante recibió apoyo de diferentes sectores de la opinión pública ya que anunció que no publicará más sus caricaturas en redes sociales para evitar inconvenientes.

“Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, dijo ‘Matador’ en su cuenta de Twitter.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote.

— matador (@matadoreltiempo) April 3, 2018