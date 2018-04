El dibujante Julio César González hizo ese anuncio a través de su cuenta en Twitter con una publicación en la que agregó: “Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro”.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote.

