“Mucha preocupación, no de cara a lo que es el proceso de extradición. El Presidente de la República condicionó mi extradición a que se cumplieran cuatro meses de plazo para que yo continuara la colaboración con la justicia colombiana. Pero en la resolución quedó muy claro que una vez quedara en firme o ejecutoriada esa decisión, y esa decisión quedó en firme el 13 de marzo”, dijo Moreno en Caracol Radio.

Después planteó varias preguntas que tienen que ver con su inminente extradición: “¿Por qué me sacan ahora cuando todavía no he empezado a colaborar? ¿Por qué me sacan ahora cuando no he terminado de aportar todavía documentación y elementos que están en mi poder? ¿Por qué me sacan ahora cuando estamos ad portas de iniciar el juicio, si se da, si el Senado así lo tiene a bien en contra del magistrado Gustavo Malo? ¿Por qué me sacan ahora cuando hay tantas llamadas pendientes y estamos ad portas de la primera vuelta presidencial?”.

Dijo irse “preocupado” porque ve “muchas trabas” y “mucha gente poderosa del poder judicial implicada en lo que la opinión pública ha llamado el ‘cartel de la toga’”.

Según Moreno, la situación por la que atraviesa se da porque “hilos de poder se están moviendo para que no se logre el principio de oportunidad”, y eso tiene nombre propio: “Yo he señalado a las personas que integrábamos este grupo, de qué forma hemos operado. Pero también es cierto que no ha iniciado realmente, formalmente, la colaboración. Todavía falta mucha información, mucha documentación y esto se ve frustrado”.

En un tono en que claramente se ve su intención de sacar ventaja de la negociación con la justicia colombiana y no de que el país sepa la verdad del tinglado que él conformó con otros funcionarios y exfuncionarios para amañar y vender fallos, Moreno agregó:

“Quiero que el país sepa que me voy preocupado porque se va la verdad conmigo, con las dificultades que tiene realizar audiencias y depender de otro Estado, con la limitación de que mi abogado pueda o no ingresar a la cárcel donde me encuentro. Me voy preocupado porque yo conozco el poder de las personas que están implicadas. Los beneficiarios no son mansas palomas; los beneficiarios del cartel eran delincuentes que usaron su poder político y económico para retrasar el accionar de la justicia, cosa que, para el beneficio de ellos, aún está pasando en el trámite de mi principio de oportunidad”.