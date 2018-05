El mensaje de Arboleda, activista e incitador que dice ser integrante del partido Centro Democrático y fiel seguidor del senador Álvaro Uribe Vélez, dice explícitamente:

“Le digo (a Irene Morán) que no me persigan y que un día de estos me va a dar rabia y que voy a coger a todo el mundo a puñaladas”, dijo en un video difundido por Noticias Uno.

Y agregó que la afectada buscaba con eso (prestando el dinero) “una relación rara” con él, lo cual fue refutado por la denunciante que, de inmediato, anunció acciones legales en su contra.

“Y ahora mi reputación y mi dignidad como mujer están prácticamente en el suelo (…) Y ahora que se tenga que entender con la Fiscalía”, acentuó Morán a ese noticiero.

Por su parte, en el video de Luis Emilio Arboleda, que dice ser un perseguido por sus preferencias políticas a favor del uribismo en Antioquia, aprovecha para atacar al periodista Iván Serrano y revela públicamente el teléfono del comunicador para que más personas dirijan hacia él sus ataques.

“Como el Canal Uno o el frente uno (de las Farc) se va a dedicar a hacer cobros o de pronto a hacer extorsiones el teléfono es 318… pues para que lo llamen”, dijo Arboleda.

Arboleda es conocido por insultar a Germán Vargas Lleras en una de las calles de Medellín en septiembre de 2017 cuando lo llamó “enmermelado y un sinvergüenza”.

De igual manera, fue el mismo que en julio de 2017 increpó al senador Antonio Navarro Wolff por hacer campaña del plebiscito.

En ese momento, Arboleda, con fusta en la mano y un tono amenazante, empezó a gritarle a Navarro Wolff: “¡Fuera, fuera, fuera!”.

El senador, que estaba caminando apoyado con unas muletas, se mantuvo firme y respondió: “Usted no me va a sacar a gritos. Yo no me dejo sacar a gritos”.

