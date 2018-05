En ese momento, un juez alegó que hubo un mal procedimiento en el allanamiento a la casa de la acusada (en el sur de Bogotá) por parte del Gaula de la Policía, que ingresó al inmueble para rescatar al menor de 2 meses que llevaba 7 horas de secuestrado.

Sin embargo, la misma autoridad volvió a solicitar la orden de captura para que se reevaluara la decisión, indicó en rueda de prensa el coronel Luis Enrique Sánchez, comandante del Gaula de Bogotá.

Esta vez, el juzgado 71 de control de garantías envió a prisión a Ballesteros Sandoval después de que ella aceptó los cargos por el delito imputado. Permanecerá detenida, mientras se resuelve el proceso en su contra.

La mujer, inicialmente, fue capturada el pasado 22 de abril cuando raptó al menor en un barrio del sur de la capital. en ese momento, negó el robo y, por el contrario, señaló que la mamá se lo había regalado.

Pero según la declaración de la progenitora del niño, Alexandra Colorado, todo comenzó cuando la mujer la contactó por una red social y se ganó su confianza.

En su momento, esto relató Colorado a los medios de comunicación en una rueda de prensa:

“Se gana mi confianza por medio de Facebook. Ella me citó diciéndome que quería obsequiarle unas cosas a mi bebé y nos vimos en 4 ocasiones […]. El domingo, llegó de sorpresa a las 8:30 a.m. a mi casa. Le pedí el favor que me acompañara a comprar lo del desayuno. Yo llevaba a mis otros hijos de la mano y ella llevaba al bebé en sus brazos. Mientras entré a la tienda, ella se subió en un taxi”.