Según el juez, los uniformados del Gaula, que recuperaron al pequeño este domingo, adelantaron ese operativo sin la autorización de un fiscal, por lo que la detención no se legalizó y la mujer quedó en libertad en menos de 24 horas, informó Noticias Caracol.

Las autoridades buscaban que la capturada, identificada por El Espectador como Loryn Sandoval, fuera imputada por el delito de secuestro simple en calidad de agravado por tratarse de un menor.

Sin embargo, en la audiencia y con cinismo, Sandoval le dijo al juez que no se había robado al bebé, sino que la mamá se lo había regalado, añadió el noticiero

Según la declaración de la mamá del pequeño, Alexandra Colorado, todo comenzó cuando la mujer la contactó por la red social, se ganó su confianza con detalles para el niño y este fin de semana lo secuestró.

En su momento, esto relató Colorado a los medios de comunicación en una rueda de prensa:

“Se gana mi confianza por medio de Facebook. Ella me citó diciéndome que quería obsequiarle unas cosas a mi bebé y nos vimos en 4 ocasiones […]. El domingo, llegó de sorpresa a las 8:30 a.m. a mi casa. Le pedí el favor que me acompañara a comprar lo del desayuno. Yo llevaba a mis otros hijos de la mano y ella llevaba al bebé en sus brazos. Mientras entré a la tienda, ella se subió en un taxi”.