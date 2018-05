Las pruebas fueron recolectadas por la Sijín y el Gaula y permitieron la captura del asesino el pasado fin de semana. En las últimas horas, un juez lo envió a la cárcel La Picota por el delito de feminicidio agravado, confirmó la Policía de Bogotá.

Casas, según el Gaula, mató de varias puñaladas a su ex compañera sentimental el pasado 18 de abril dentro del apartamento. Esto, en un ataque de celos, “pues la mujer se rehusaba a continuar la relación con él” y temía que consiguiera una nueva pareja amorosa.

Luego de cometer el crimen, el sujeto envolvió el cuerpo en cobijas y bolsas plásticas negras, lo bajó hasta el parqueadero y lo subió al taxi, como quedó evidenciado en el siguiente video. Noticias Caracol señala que dentro del vehículo estaba la hija de la pareja, de 6 años.

Casas recorrió el sector de Tunjuelito con el cadáver y, finalmente, se dirigió a un canal de aguas residuales, cerca del municipio de Soacha, donde abandonó el cuerpo de su exesposa.

Para no despertar sospechas comenzó a reportar la desaparición de Beltrán Arango (de 36 años) a través de un cartel de ‘Se busca’ que difundió en sus redes sociales.

Sin embargo, la familia sabía que la mujer estaba en proceso de divorcio y conocía los antecedentes del hombre por agresiones físicas y psicológicas contra ella, por eso lo señalaron ante las autoridades como el principal sospechoso de la misteriosa desaparición.

Durante la investigación, la Sijín interceptó llamadas del asesino donde revelaba de manera fría su macabro plan para acabar con la vida de la mamá de su hija.

Así se trascriben dos audios difundidos por el noticiero, en los que Casas habla con amigos y familiares:

“Sé que lo más posible y probable es que termine en una cárcel… Sí, no me importa. Soy consciente de eso. Pero si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo, eso sí lo tengo más que claro”.