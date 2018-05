(Vea el video al final de esta nota)

En algo que difícilmente puede ser catalogado de entrevista, Bayly hizo gala no solo de parcialidad (lo que no es malo, pues siempre ha sido transparente con lo que piensa), sino de intolerancia extrema, manipulación y tergiversación de lo que dijo Vélez. Afloró la militancia política, no el entrevistador. De las diferencias políticas pasó a los ataques personales.

Todo transcurría en el canal Mega TV de Miami como una entrevista normal, que incluso arrancó con toques personales, cuando Vélez reveló que era hijo de una peruana, y manifestaba su abierta admiración por el entrevistador.

Pero todo cambió súbitamente, cuando Jaime Bayly le preguntó a Vélez si Santos había sido un buen presidente.

“Yo creo que todavía no hemos visto en la estructura lo que la historia dirá del presidente Juan Manuel Santos”, dijo Vélez, a lo que Bayly respondió: “ha sido malísimo, el peor en los últimos 40 años, peor que Pastrana, peor que Samper”.

La reacción de Bayly contra lo que dijo Vélez tiene que ver con su conocida y abierta oposición al acuerdo de paz con las Farc.

Vélez argumentó su respuesta asegurando que aquellos que habían padecido más directamente el conflicto armado (en especial en las áreas rurales) están y estuvieron de acuerdo con el proceso de paz.

“Si usted le pregunta a los directamente afectados por la guerra en Colombia, esa gente va a decir que sí estaba de acuerdo con el proceso de paz”, dijo Vélez.

Para ese momento, Bayly estaba exaltado y más que en posición de escuchar y contrapreguntar a su entrevistado, estaba en actitud de ataque.

“Yo no creo, no creo, porque los directamente afectados es toda la sociedad colombiana”, respondió Bayly.

En medio del rifirrafe, Vélez aclaró que no estaba defendiendo el proceso de paz, a lo que Bayly respondió que sí lo estaba haciendo.

“Tú estás diciendo que los afectados por las Farc están a favor de la impunidad a las Farc, y ese es un argumento que yo no te acepto”, dijo Bayly.

Bayly estaba tan exaltado que incluso cuando Vélez trató de hacer claridad sobre su posición, poniendo un punto en una frase, que era la que correspondía a su afirmación, el peruano lo interpretó como un intento por hacerlo callar.

“El punto lo pongo yo, no tú”, dijo Bayly, y siguió expresando su opinión sobre lo que era el acuerdo de paz: la rendición, la impunidad a las Farc. “La sociedad colombiana mayoritariamente repudia esa rendición”, dijo.

Y en ese momento vino con los ataques personales de ‘santista en el closet’, y ‘enmermelado’…

Bayly planteó que la historia no va a absolver a Santos, e hizo mención de otros procesos, como el de ETA en España o Sendero Luminoso en Perú, donde no hubo tantas concesiones.

Luego hubo una pausa, y al regresar Bayly volvió a atacar mencionando lo que había ocurrido mientras se pasaban mensajes comerciales.

“¿Tú quieres seguir aquí en la entrevista o te quieres ir?”, le preguntó Bayly, mencionando que en la pausa le había dicho que él le cambiaba sus respuestas, que lo editaba al aire, que le hacía toda clase de trucos.

Luego Bayly le reclamo:

“Me estabas gritando en la pausa comercial, casi ladrando… te recuerdo que eres un invitado, que generalmente es el anfitrión el que guía la conversación, pero me ladrabas”.

Como remate de la entrevista, Bayly atacó a Vélez por no haber votado el plebiscito de la paz, con el argumento de no querer comprometerse como periodista.

“¿No crees que eres ciudadano antes que periodista?… es muy fácil decir ‘yo no voto’, ‘yo no tomo partido’, ‘yo no opino de nada’, salvo que, como tengo que regresar prontico a Bogotá, opino que la historia va a tratar muy generosamente al presidente Santos. Ahí sí no te cuidas de opinar”, dijo Bayly.

El video de la entrevista arranca en el minuto 19, cuando comenzaron los ataques.