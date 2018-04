Juan José Rendón es un venezolano y se promociona a sí mismo como asesor político y gurú de campañas presidenciales, 28 para ser exactas, entre las cuales se incluyen, según él, las 2 que llevaron al poder al presidente Juan Manuel Santos, y trabajó con Álvaro Uribe.

Por sus métodos poco ortodoxos (algunos usan la palabra sucios), algunos lo describen como “experto en la demonización del adversario”, expresión que cuadra perfectamente con lo que le dijo a Bayly en su entrevista.

“Y en Colombia… me ocupé de Piedad, me ocupé de las Farc, me estoy ocupando de Petro, por mi cuenta y riesgo, con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero. Punto. Y desde afuera. O sea, que no pueden decir que estoy en participación política en Colombia. No estoy trabajando para ninguna campaña. Y Petro lo sabe, y lo ha dicho. Y le duele. Y le va a doler más”, dijo Rendón.