Madre de estudiante asesinada se encuentra con mamá del asesino: no lo perdona

Luz Divina Cabarcas llegó al lugar para pedir al fiscal encargado del caso que agilice el proceso para retirar el cuerpo de su hija Gabriela Andrea Romero y poder realizar las honras fúnebres, relató Blu Radio.

Allí, Cabarcas vio a la mamá del expolicía Levith Rúa Rodríguez, confeso asesino, se dirigió a ella y le dio su bendición, según cita El Heraldo.

“Ella me pidió perdón por él, me dijo: ‘Perdónelo, perdónelo’, y yo le dije que no podía, que se pusiera en mis zapatos. Le dije que Dios la bendiga y le dé fortaleza porque le va a tocar ver a su hijo preso muchos años”.