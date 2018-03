En el norte de la ciudad hay varios puntos en los que, además de poder comprar los sobres de 5 láminas (a $ 2.100) y la caja (que oficialmente cuesta $ 218.400), hay lugares que tienen carpetas con páginas de plástico transparentes en las que están organizadas las ‘monas’ del álbum de Panini. Desde la 0 hasta la 670.

Los precios, sin embargo, varían. De manera que si usted quiere encontrar las ‘monas’ más difíciles a buenos precios, el consejo es caminar algunas cuadras y preguntar.

Por ejemplo, en la carrera 15 con calle 93, frente al Centro 93, hay varios vendedores en los andenes con sus ‘monitas’ dispuestas para vender. La codiciada lámina del trofeo, que desde siempre ha tenido fama de ser de las más difíciles de conseguir, puede costar hasta $ 10.000.

Pero no se apure si le dan ese precio. Si sigue el consejo de preguntar, puede encontrar a otros vendedores que la ofrecen en $ 5.000 (frente a Bulevar Niza) y hasta en $ 3.000. Así pasa con las demás láminas.

Las de los jugadores se pueden conseguir en $ 600 (en otras partes en $ 500, pero difícilmente más baratas) y en algunos sitios depende de la selección a la que pertenezcan: sin son de Brasil, Alemania, Argentina o Colombia, pueden ser más caras.

Además, los estadios y los equipos (es decir, la foto de la formación del equipo) cuestan entre $ 1.000 y $ 2.000, los hologramas (escudos de selecciones y láminas de la página de ‘Leyendas’) los puede conseguir en $ 2.000 -si da con un lugar barato-, y si hay jugadores especialmente difíciles, pueden costar lo mismo. Las ‘Leyendas’ en algunos casos las cobran hasta en $ 10.000.

Los vendedores coinciden a la hora de decir que, por ahora, no han logrado identificar cuáles son las ‘monas’ difíciles. No faltará el que le eche el cuento (que diga, por ejemplo, que ha abierto ya 4 cajas y todavía no le ha salido tal o cual lámina).

Pero ahí no termina el negocio. Otro de los productos que más se vende es la caja de 104 sobres, es decir, 520 ‘monas’. A pesar de que el precio estándar es de $ 218.000, como ya se dijo, es posible conseguirla en $ 215.000, y si se anima a buscar bien, hasta en $ 210.000. Además, si da con un buen lugar, le enciman el álbum.

El miedo con la caja es que salgan muchas repetidas. Sin embargo, hay 2 datos de interés: en algunos de los mismos lugares que la venden, ofrecen ayudar con el cambio de ‘monas’ (eso sí, 2×1); y, según algunos de los comerciantes, este año no están saliendo tantas láminas repetidas como en otros mundiales. Dicho sea de paso, si usted no llenó el álbum de Brasil 2014, don Víctor Hernández, en la 93 con 15, tiene las que le faltan.

Curiosamente, en el centro de Bogotá (al menos sobre la carrera séptima entre la calle 19 y la Plaza de Bolívar) todavía la fiebre de las ‘monas’ individuales no ha despertado. Algunos vendedores aseguran que la venta de ‘caramelos’ sueltos se disparará a partir del próximo domingo, cuando ya los álbumes empiecen a llegar a manos de los coleccionistas, que cada día están más emocionados por lograr la hazaña de convertir su álbum en un auténtico tesoro.