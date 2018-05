“¿Qué sueño le faltó por cumplir a Lina?”, le preguntaron en Cromos a Beatriz Cuartas, mamá de la presentadora, en 2010, y ella mencionó cuatro cosas que publicamos a continuación, a propósito de que este 15 de mayo era el cumpleaños de la famosa:

“Tener un hijo, era su obsesión” .

“Abrir su nuevo negocio, La MisceLina ”

“ Publicar el libro que escribió sobre su vida y que después saldrá porque está ahí”.

“A abrir un instituto para ayudar a la gente”.

Entonces, Paulina Marulanda se refirió al segundo sueño de su hermana —que descubrieron por, entre otras cosas, un diario que dejó la famosa (y del que también se refieren en la entrevista)— y que decidieron hacer realidad tras la muerte de ella.

El artículo continúa abajo

“La MisceLina que casi que no, pero abrimos en noviembre en todo el parque de Rionegro. Eso me ha servido mucho de terapia también, porque me desconecta, y cuando voy es como si ella estuviera ahí. […Lina quería poner varias MisceLinas] y hay un sector en Medellín, en la Vía Primavera, arriba de la décima, donde están todos los almacenes. Lina quería poner un negocio ahí. Siempre me llevaba para que averiguáramos los arriendos”, recordó Paulina en 2011.

No obstante, la revista no solo se interesó por este sueño, sino que se centró en el último proyecto que la presentadora no alcanzó a cumplir y le preguntó a la mamá de la presentadora a qué gente quería ayudar Lina.

“A las personas con problemas de depresión. Ya tenía pensada una línea amiga 24 horas. Hasta el último día la llamaban para que ella ayudara a los que estaban deprimidos. Ella era el paño de lágrimas. Y vieras cómo hablaba de hermoso”, respondió Beatriz.

Curiosamente, problemas de depresión y otras cosas fueron los que llevaron a la presentadora a quitarse la vida hace ocho años. Su muerte causó mucho dolor e impacto no solo en su círculo cercano, sino en decenas de personas que la admiraban.

De ahí que en el mencionado medio, después le preguntaron a la mamá y a la hermana de Lina por varios momentos previos y posteriores a la muerte de la famosa, y que pueden leerse en dos notas que compartió Cromos en su sitio web en 2016, aunque son entrevistas de 2010 y 2011, aclaró la revista.

Una de las sentidas entrevistas se titula “Cita con el dolor de la mamá de Lina Marulanda”, mientras la otra es “El recuerdo de Lina Marulanda, seis años después de su partida”.