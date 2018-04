Es tan impresionante el paso del tiempo… ya 8 años y todavía siento que fue ayer nuestra última conversación, nuestro último alegato, nuestro última mirada… y todo lo siento aquí, en este momento. Que raro es el tiempo, el peor invento que hemos tenido… por eso aunque pase y pase, yo aquí te siento. 🙏🏻

