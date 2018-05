“Valentino tiene el problema de que lo que tiene inflamado es el prepucio, porque él es masturbador. Entonces, eso se inflamó”, dijo la doctora del perrito, se escucha en un audio que subió Kimberly en sus historias.

Después, la veterinaria agregó: “Van a tener que quitarle los juguetes, los balones, las almohadas, los cojines”.

Por eso, la actriz de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ empezó a cuestionarse su papel como ‘mamá’ de Valentino y a hacerse preguntas sobre esto y lo que padece su mascota.

“¿Qué he hecho mal? Si yo lo he educado para que sea un perro de bien”, “Si así son los perros, qué me irán a decir de los hijos”, “¿Lo debo llevar a terapia?”, y “¿El tema de la novia lo tenía traumado?”, escribió la famosa en una historia de Instagram, mientras en otra se mostró tranquila al, por fin, descubrir qué era lo que le pasaba a su canino.

Aquí, la secuencia de publicaciones que compartió Kimberly con sus seguidores en la red social para mostrarles lo que pasaba con Valentino. Después aparecen varias fotos del perrito, que ha subido la actriz en una cuenta de Instagram que le creó.

HaPpY Birthday To Me ✨🎂💕🐩 Una publicación compartida de Valentino Y Carlotta Severini (@valentinoycarlottaseverinir) el 27 Abr, 2018 a las 3:00 PDT

Me encanta dormir…!!! 🐶😴💤❤️ Una publicación compartida de Valentino Y Carlotta Severini (@valentinoycarlottaseverinir) el 24 Abr, 2018 a las 4:29 PDT