“Veo así [bizca] y tengo un ojo verde y otro café, eso es lo que muchos no saben”, así empezó Tahiana a contar su historia en ‘Lo sé todo’.

Luego, se refirió a esa anomalía por la que: “Uso lentillas de color, desde los 12 años, para disimular un problema que se llama heterocromia”, reveló.

“Me hacían mucho ‘bullying’ en el colegio […] Me escupían y me decían: ‘Ay, te cayó en el ojo’ […] Siempre sufrí, pero también fue como una fortaleza para mí”, añadió.

Tras esto, la expresentadora de ‘Sábados felices’ (que sigue en el programa, pero como actriz de las parodias y los chistes) continuó hablando en el programa de Canal 1 de la enfermedad que padece en la piel y que se le empeoró por una adicción al bronceado:

“Cuando niña se me desencadenó lo que era la tanorexia, que es un problema dismórfico, porque tú me ves así trigueña, morenita, y en fotos siempre me veía blanca, clara, amarilla. Eso se me metió en la cabeza y yo decía: ‘¡Ay, no, no, no!’. Entonces, empecé a broncearme jueves, viernes, sábado, domingo, y me busqué un problema que se llama pitiriasis alba”.