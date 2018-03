“Yo le dije a Petro: ‘nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez. Que hasta el año pasado defendías a Maduro. Hoy como todos los políticos tratas de posar‘, de que no, mentiras, no eres tan cercano. Que la verdad es que nunca has dicho que Chávez es el líder más extraordinario’. Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador”, dijo López a Semana, agregando que él (Petro) es un buen candidato, pero entre más le vaya bien más va a asustar a los demás.

Las palabras de Lopez a Petro fueron pronunciadas en el contexto de qué papel jugaría él en una eventual coalición.

Le dijo a Petro: “Entre más al frente estés y más insistas en ser el candidato más vas a alienar a la mayoría de la sociedad, a galvanizarla alrededor de un extremo de derecha (en palabras menos sofisticadas: irán hacia la derecha), no importa, pueden ser matones, ladrones, corruptos del pasado, que hayan gobernado mal, lo que sea, la gente se va para allá, porque el miedo y la desconfianza todavía funcionan en esta sociedad”.

Para López, los resultados de las consultas del domingo pasado son prueba de la ‘galvanización’ (giro a la derecha por miedo) que produce Petro, y Sergio Fajardo sería un candidato que no la provocaría. Otra manera de decirlo: lo que se vio le domingo, en palabras de López, fue antipetrismo puro.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Petro anunció su fórmula vicepresidencial: será Ángela María Robledo

Y anticipó: si hay una segunda vuelta entre Duque y Petro, se va a repetir la derrota del domingo de Petro, pero 3 a 1.

Claudia López invitó en su cuenta en Twitter a leer la entrevista completa: “No se queden en el titular ni el resumen (puesto con venenito por Semana, no por mí)… discutamos sobre los argumentos, evidencias e invitación a reflexionar y encontrar caminos. Innecesarios los insultos y bajas pasiones”.

No se queden en el titular ni el resumen (puesto con venenito por Semana, no por mi). Lean la entrevista completa y discutamos sobre los argumentos, evidencias e invitación a reflexionar y encontrar caminos. Innecesarios los insultos y bajas pasiones. #SePuede https://t.co/WyS6m8PHVi — Claudia López (@ClaudiaLopez) March 16, 2018

Lea aquí la entrevista completa.