La pregunta vino luego de cuestionamientos del candidato de la derecha a las “coaliciones con el partido que Samuel Moreno usó para robar a Bogotá”.

Aunque el comentario tenía por destinatario a Sergio Fajardo, el moderador concedió equivocadamente 30 segundos a Gustavo Petro para que respondiera. A pesar de que corrigió sobre la marcha para que lo hiciera Fajardo, Petro alcanzó a decir:

“Fíjate que yo fui del Polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del Polo”.

Y luego agregó la frase exacta sobre cuál sería la reacción de Duque si descubriera los falsos positivos de Álvaro Uribe: “La pregunta sería: si Duque acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, ¿estaría dispuesto a salir de su partido?”. El candidato del Centro Democrático no respondió la pregunta.

Fajardo, a su turno, para justificar la alianza con el Polo Democrático y con la Alianza Verde, se limitó a exaltar a Claudia López, de quien dijo es “adalid de la lucha contra la corrupción en Colombia”, y a Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, “el mejor senador de Colombia, que ha enfrentado la corrupción de Odebrecht”, y que asumió la responsabilidad del partido en el caso Samuel Moreno.

Gustavo Petro fue quien detonó el enfrentamiento, cuando previamente, al responder sobre su estrategia contra la corrupción, reclamó el mérito de haber sido quien denunció los cupos indicativos (otra versión de los auxilios parlamentarios), las relaciones entre el paramilitarismo y la clase política tradicional, las chuzadas (interceptaciones) del DAS, y los ‘falsos positivos’ (ejecución de jóvenes que fueron presentados como guerrilleros dados de baja).

“Como congresista denuncié los falsos positivos, que es el hecho más bárbaro que un gobierno contemporáneo haya cometido en Colombia, miles de jóvenes asesinados”, dijo Petro. Y luego atacó a Germán Vargas Lleras y Humberto De la Calle (porque sus partidos han sido tradicionalmente asociados con las maquinarias electorales).

“A riesgo de mi vida he luchado contra la corrupción. Por eso hay falsedad cuando se habla de la corrupción y se pertenece a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Se habla hipócritamente de la corrupción cuando al mismo tiempo se acepta el apoyo de congresistas que han comprado votos en los territorios del Caribe o de Colombia”, dijo Petro.

Ni Vargas Lleras, ni Humberto de la Calle, se dieron por aludidos por los señalamientos de pertenecer a partidos que son asociaciones para delinquir. Pero Duque sí asumió la defensa del uribismo y contraatacó a Petro y Sergio Fajardo.

“A mí me gustaría que lo mismo que pide Petro contra la corrupción paramililtar lo pidiera para los corruptos de las Farc, que quieren es impunidad en nuestro país. Y a mí… me parece también, y lo digo respetuosamente Sergio, es que el Polo sí que tiene un largo legado de corrupción en Bogotá, y me parece que usted también debería despercudirse de eso si quiere ser coherente”, dijo Duque.

El retiró del Polo Democrático de Gustavo Petro se produjo en el año 2010, y el detonante, efectivamente, fue el de el caso de corrupción que involucró a los hermanos Samuel e Iván Moreno.