De La Calle salió al frente cuando le correspondió hablar e hizo referencia a quienes antes hablaban de “hacer trizas el acuerdo” y ahora pasaron a decir que lo van a “reestructurar”, haciendo referencia a Duque.

Pero De La Calle redobló su apuesta y le preguntó a Duque: “¿Vamos a lograr la paz con su política agraria que es la resurrección de Agro Ingreso Seguro? ¿Usted cree que desbaratando la Corte Constitucional y eliminando la tutela vamos a tener paz? Su propuesta es la del salto al pasado, regresar a la Constitución del 86”.

Duque no se quedó atrás y trató de mentiroso a De La Calle cuando ejerció su derecho a la réplica. “Usted le dijo a los colombianos que ningún cabecilla de las Farc llegaría al Congreso sin reparar ni decir la verdad. Mentiras, como las que acaba de decir”.

Posteriormente, De La Calle señaló (literalmente con el dedo) a Duque y al partido Centro Democrático de ser los responsables de impedir que la Justicia Especial para la Paz (JEP) se iniciara el 23 de febrero del año pasado.

El artículo continúa abajo

El encontrón terminó allí, pero se revivió cuando el debate entró en la fase de preguntas entre los candidatos. Duque le había dicho a De La Calle en la etapa anterior: “Su forma de hablar ya no parece la de un alto comisionado para la paz”.

Cuando De La Calle tuvo que formular una pregunta, escogió a Duque y le habló particularmente: ¿Por qué no me defines cuál es la idea que tú tienes de los derechos de las personas? ¿Tú realmente quieres acabar con la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar con la tutela, con los derechos de la población LGBTI, vas a meter a la cárcel a los consumidores?

Duque se ‘sacó el clavo’ y respondió de manera irónica y haciendo énfasis en el tuteo de su contraparte:

“Te agradezco mucho la tuteada y lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo respeto la constitución y la constitución que tú ayudaste a construir tiene un artículo, que es el 42, que tiene tu definición de familia cuando tú fuiste ministro de Gobierno de tu constituyente de tu gobierno. Entonces, si tú la quieres modificar, sabes cuál es el camino”.

Luego de esa introducción especialmente dedicada a De La Calle, Duque se animó a responder la pregunta: “Necesitamos un país donde defendamos todos los derechos. Frente a las Cortes, estoy de acuerdo que hay que preservar la tutela. Yo no he planteado acabar las Cortes, lo que he planteado es que revisemos si tener 5 Cortes le sirve a nuestro país”, concluyó el candidato del uribismo.