“Sí, me pega en la mano”, le responde el brasilero al periodista Christian Martin, de Fox Sports, quien le vuelve a interrogar: “¿fue penal entonces?”, “Si me ha pegado en la mano, yo creo que sí”, reconoció el futbolista.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, Marcelo se ‘defendió’ diciendo que usualmente no habla de los arbitrajes y “muchas veces los árbitros han fallado contra nosotros (Real Madrid) y ahora no puedo llegar aquí a hablar del árbitro otra vez, porque cuando falla para nosotros yo no hablo.”

“El árbitro es difícil, hay muchos jugadores de frente, pero si te digo que no ha tocado mi mano soy un mentiroso”, concluyó el futbolista.

💣💣💣#ChampionsxFOX Marcelo reconoció ante los micrófonos de FOX Sports que su jugada fue mano. Le dijo a @askomartin: "Si te digo que no fue penal, estoy inventando" pic.twitter.com/PIz6s0pEnO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 1, 2018

Real Madrid avanzó a la final de la Champions League por tercera vez consecutiva, este martes, luego de empatar 2-2 con el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu. En Alemania, el conjunto blanco había vencido 2-1 al equipo ‘bávaro’.