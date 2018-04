Alejandro Fantino entregó sus conceptos en el programa ‘Fantino 910’, espacio de Radio La Red, en donde contó que confía en el triunfo de Boca Juniors en Barranquilla este miércoles 2 de mayo en cumplimiento de la penúltima jornada del grupo 8 de la Copa Libertadores, pues una derrota lo dejaría eliminado y le daría a Junior la clasificación anticipada a segunda ronda.

“Cuando supe que Junior le ganó a Alianza Lima, me quería matar; pero hablé con gente cercana al plantel de Boca y hay mucha tranquilidad porque consideran que van a ganar”, indicó inicialmente.

Luego, se refirió al elenco barranquillero como un oponente de menor categoría:

“Junior no es gran cosa, no es Palmeiras, Boca le puede ganar. Es como si Boca le tuviera que ganar a un equipo del nivel de Colón de Santa Fe [undécimo en la liga argentina], no es imposible”.