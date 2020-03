View this post on Instagram

Existe una batalla de la que nos da un poco de miedo hablar, la propia. Ese huracán de sentimientos y pensamientos que habita en nuestra mente. El querer controlar la mente y callar los pensamientos para suprimir nuestros miedos y ansiedades se vuelve una dura batalla silenciosa que solo nos quita la luz y tranquilidad. Mientras más ignoremos esta lucha interna, más difícil será fluir en nuestra propia esencia y poder iluminar el camino con esa luz propia. En estos momentos debemos cuidar más que nunca nuestros pensamientos. Recuerda que la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos! Y ahora es muy probable que millones de pensamientos negativos (que nacen del miedo) te pasen por la cabeza todo el día. NO podemos dejar que entren y nos saquen de nuestro centro. No podemos dejar que ese miedo nos controle. Debemos respirar, dejar entrar y generar los pensamientos positivos. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero ya que no debemos salir, ENTREMOS dentro de nosotros mismos! A través de la meditación yo encontré el camino a una paz interior indescriptible!!💫 ¡Si nunca has meditado, te invito a que le saques provecho a estos momentos y pruebes así sea por 5 minutos🙏🏼 🙏🏼🙏🏼 Nunca es tarde para empezar! Lo mejor de todo es que no necesitas ningún tipo de experiencia previa y sí puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo.💙 #Meditar y #Agradecer #meditation 🎶 Bamboo – Elder Island