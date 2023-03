El porcelanato es uno de los mejores materiales en las casas para tener pisos resistentes y fáciles de mantener. No obstante, necesita su cuidado como todos los materiales y siempre hay métodos que funcionan más que otros, hoy te traemos un truco para hacer de este procedimiento algo fácil, práctico, y que dejará tu casa como nueva.

Cómo limpiar los pisos de porcelanato y dejarlos impecables

Esta será una guía fácil y sencilla, y si tienes manchas difíciles de remover aquí está la solución.

El primer paso es fundamental, necesitas barrer o aspirar para eliminar polvo o partículas y que no se peguen más adelante al trapero. Barre cuidadosamente toda el área, esto también evitará que cualquier polvo o arena raye el piso.

Prepara el agua con jabón en un balde y alista el trapero, trapea como lo haces usualmente, y evita utilizar demasiado cloro o sustancias químicas demasiado fuertes para no dañar el piso. Utiliza agua tibia para mejores resultados. Deja que se seque para evitar accidentes o sécalo con un trapo suave.

Ahora que has limpiado de manera básica tu piso, con seguridad habrá manchas que no has podido eliminar del todo. Por esto, vamos a recomendarte una solución infalible para la limpieza: usa bicarbonato de sodio y vinagre.

Como ya sabes, el vinagre es una de las mejores sustancias para eliminar las manchas y limpiar para deshacerte totalmente de bacterias y suciedad. Por esto, aunque no tengas bicarbonato, puedes usar perfectamente agua con vinagre y verás que también hará un buen efecto, solo debes dejarlo actuar por unos minutos. Así, verás que tu piso de porcelanato siempre estará impecable.

Prepara una mezcla infalible para quitar manchas de tu piso de porcelanato