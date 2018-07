Día 2. Aquí les comparto un poco de mis primeras rutinas de abdomen y cintura para ir fortaleciendo esta zona nuevamente, después de la cuarentena. A los que me han preguntado, les cuento, tuve a mi hija por parto natural y afortunadamente me fue muy bien, aunque los primeros días me parecieron duros, estaba inflamada, la bajada de la leche y la lactada al comienzo me dolieron y la trasnochadera aún me cuesta trabajo; como les decía, cada cuerpo es único y cada proceso es personal y respetable, por eso mientras uno tenga disposición y ganas de hacer ejercicio y sobre todo luz verde por parte de su médico para comenzar de nuevo, no hay que tener miedo de hacerlo, simplemente ir paso a paso y ojalá hacerse antes una valoración para saber como está todo tu cuerpo y estar asesoradas por expertos en el tema. Todavía me siento un poco tiesa y me cuesta trabajo cada rutina, sin embargo, hacer ejercicio me hace feliz y me despeja la mente, y esto no tiene precio #transformatuvida @clubbodytech @ferchofitcolombia #Jerezfocused 💪🏼💓✨

