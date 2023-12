La producción de vino en Colombia ha ocurrido contra todo pronóstico: la uva para hacer vino requiere, históricamente, cultivarse en un país que tenga las cuatro estaciones —y este es un país tropical—, han subido el impuesto de la bebida para proteger otros productos locales y, además, el vino es un gusto adquirido que apenas está introduciéndose en Colombia.

Le puede interesar: Durante Navidad y fin de año se vende 30% del vino y se mueven hasta US$100 millones

En el país los productores vinícolas no llevan mucho más de cincuenta años, como cuenta el periodista Juan Quintero, creador de los vinos de Quintero. Esta es entonces una historia corta del vino, si la comparamos con los viñedos de otros países como de Argentina o Chile. De hecho, Quintero cuenta que en este último país conoció un viñedo que tiene cosechas transcurridas desde 1865. Esto habla de una tradición más madura, diferente a la de Colombia.

Sin embargo, a pesar de la corta historia, este país ha sabido “nadar contracorriente” en la producción de los vinos, en palabras del periodista Quintero, pues los productores se han introducido en el mercado, consechan sus propias uvas y logran vinos que ya compiten en la industria.

A este testimonio, se sumó la visión de Nicolás Reines, docente de tragos y sommelier y dueño de catas de garaje.

“La dificultad principal que tienen los productores de vino en Colombia es la falta de las cuatro estaciones. Por ejemplo, la planta necesita de largos períodos de invierno para descansar y el verano es necesario para lograr una alta concentración de la uva y eso es difícil aquí. Una planta en Argentina, Australia o incluso Estados Unidos, puede durar hasta 130 años, pero en Colombia, como tenemos cosecha cada ocho meses y medio, la planta no descansa y esto hace que en diez años esté muy cansada. Que no haya espacio de maduración, donde no se logre concentrar la uva, significa que no obtendremos vinos de alta concentración”.