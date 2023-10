Este es un listado completo de películas de Halloween que puede disfrutar este último fin de semana de octubre, a pesar de las restricciones que tendrá Colombia por las elecciones regionales, incluyendo opciones para quienes no tienen suscripción a alguna plataforma de pago.

El páramo, Apocalipsur y Los cuervos – RtvcPlay

La plataforma de ‘streaming’ gratuita de los colombianos tendrá disponible tres contenidos para conmemorar el mes del suspenso: El páramo, Apocalipsur, y Los cuervos.

El páramo, de Jaime Osorio, es una película de terror de 2011 que trae la historia de un comando militar compuesto por nueve soldados expertos en el campo de batalla que es enviado a un páramo desierto en una misión especial. Apocalipsur es una cinta dirigida por Javier Mejía (2007) que se mueve en la Medellín de 1991 y Los cuervos es considerada un clásico del suspenso de la pantalla chica colombiana, fue presentada en 1984.

La maldición de Enfield – Apple TV+

Desde este viernes 27 de octubre estará disponible esta nueva serie documental de cuatro partes que cuenta la fascinante historia del poltergeist más famoso.

“Combinando más de 250 horas de un archivo de audio poco común, una recreación meticulosa del escenario del inquietante y entrevistas originales con las personas afectadas por el caso, la serie es una historia ambiciosa que explora la fascinación humana por lo inexplicable y su impacto sobre quienes lo viven”, detalla la reseña.

Annabelle e ‘It’ – Canal Space

Estos dos íconos del terror los presentará el canal Space este fin de semana y hasta fin de mes.

Concretamente, Annabelle y Annabelle regresa a casa se verán el domingo 29 de octubre desde las 10:00 p.m. La muñeca más terrorífica, Annabelle, es un personaje de una saga estadounidense de terror, una muñeca poseída.

Por su parte de la saga basada en los textos de Stephen King presentarán dos cintas: It e It: capítulo 2, pero además anunció que seguirá el 31 de octubre con las tres películas de El Conjuro: El Conjuro 1, El Conjuro 2 y El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo.

‘Fear Fest IV’ – AMC

Es una completa selección para los amantes del terror que se verá hasta el 31 de octubre a las 10:00 p. m. "Contará con grandes selecciones como Baba Yaga: el regreso del demonio, The Town That Dreaded Sundown, Poltergeist: Juegos Diabólicos (2015), The Texas Chainsaw Massacre y The Prodigy (Maligno) entre otros, pero además producciones latinas como Lo inevitable, un film argentino que cuenta la historia de una familia influenciada por profecías apocalípticas que se refugia en una antigua casa de campo horas antes del "juicio final".

‘Propuestas japonesas’ – HBO Max

HBO Max cuenta con una selección de películas de terror enfocadas en el cine japonés. Comenzando con La Maldición, una versión libre de Ju-On de Takashi Shimizu, una de las sagas más longevas y rentables del cine de terror.

También se encuentra disponible Pulse, otro remake de película japonesa, en este caso de Kairo, pero transformada en película de terror para adolescentes.

También se pueden encontrar obras como Escape Room, Nunca apagues la luz, La Monja, El territorio de la bestia y también tienen en su portafolio la película Annabelle, la más divertida que terrorífica La familia Addams, Posesión Infernal, It, la saga Expediente Warren, el terror ochentero de Gremlis, los clásicos Poltergeist y El resplandor de Stanley Kubrick, además de El exorcista.

Aliens – Star+

Star+ programó en su plataforma la saga de siete películas de Aliens, las cintas de ciencia ficción y terror que relatan la historia de la teniente Ellen Ripley (protagonizada por Sigourney Weaver) y su lucha contra una forma de vida alienígena, que todos conocen como xenomorfo o simplemente el alien. La primera película comenzó en 1979 y la última en 2017.

Esta plataforma también presenta a Chucky así como varias películas del clásico Halloween y la saga 12 horas para sobrevivir.

