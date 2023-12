Conozca qué le depara a su signo del zodiaco según el horóscopo del Tarot de Mavé:

Sagitario

Va mirando al frente, con la cabeza erguida, detrás de sus metas; no lo detiene nada. Su seguridad contrasta con la vacilación de quienes dan vueltas en círculo, a punto de caerse, sin saber qué hacer ni para dónde ir. Este avance Victorioso es para algunos su forma de ser, que no le exige ningún esfuerzo. Pero se equivocan; para llegar al día de hoy ha tenido que cruzar pantanos y arenas movedizas.

Capricornio

Ve cómo los demás conciben proyectos geniales que exponen o escriben mientras usted se estancó… No puede encontrar ideas inspiradoras que tengan el viento de lo nuevo y le den vía libre a su imaginación; el viento que según algunos mitos es “la respiración de los duendes que habitan en los bosques”… No se quedará en el limbo para siempre.

Acuario

En esta época de francachelas y comilonas, muchas muestras de afecto le confirmarán la presencia de los amigos que siempre han estado ahí. Recordará también su infancia feliz: paseos al río, entre los árboles, esperando con ansiedad la llegada de los regalos del niño Dios. Tiene urgencia -muchos la tienen- de estar en otra cosa, al margen de las noticias sombrías del mundo.

Piscis

Su silencio puede interpretarse como: 1. no entiende lo que pasa ni por qué pasa, luego no puede opinar y 2. no le importa nada, sólo salir muy rápido después del trabajo para esconderse a puerta cerrada. En realidad, su silencio se debe a su pesimismo que crece. Está convencido de que nada de lo que diga, así sea oportuno e inteligente, detendrá la avalancha de acontecimientos, una avalancha que arrastra palos y piedras.

Aries

Este año luchó contra el placer de los excesos, la pereza, la irresponsabilidad… Pero no pudo concluir sus metas: esto es lo que se repite mientras la culpa lo atormenta… No es justo ni saludable dejarse aplastar por los señalamientos del super yo, exigente y cruel. Usted ha hecho hasta lo imposible por sacar adelante sus proyectos en condiciones adversas: esta es la pura verdad.

Tauro

Más allá de las caravanas que llenan los centros comerciales de la gran ciudad, usted reflexionará sobre el espíritu Navideño, que convoca a las personas de buena voluntad con el fin de que se unan para luchar porque este planeta no se acabe; frenen el daño que se le ha hecho a la naturaleza y la ambición por el poder y el dinero que encuentra seguidores en todos los continentes. Esto para rescatar la dignidad, pisoteada por violencias inimaginables y guerras que hacen pensar en el fin.

Géminis

Su fantasía es irse lejos, cambiar sus rutinas y costumbres, aprender otro idioma, adaptar sus ojos a una luz distinta, descubrir nuevas calles… Esta fantasía más allá de evidenciar el aburrimiento con todo, pone de presente su necesidad de cambiar. Se acerca el nuevo año, que en el horóscopo chino es el año del dragón, animal mítico que siempre regresa la esperanza al planeta…

Cáncer

El ambiente incendiado, explosiones por todas partes, el pesimismo como hilo de las conversaciones, las mentiras que se pronuncian sin pudor; de los murmullos se pasa a los gritos y a las ordenes perentorias… Así están las cosas, así vamos todos en medio del barullo que no permite pensar y convierte en héroes, héroes de mentira, a quienes hablan duro y dicen barbaridades.

Leo

El horror no deja ver el esfuerzo de tantas personas anónimas que van por ahí, desde temprano, movidas por pequeñas ilusiones… A estas personas no las buscan para que expongan su vida en las redes y hablen de sus proyectos; muchos concluyen que no pueden aportar ni decir nada, no saben… De acuerdo con el As de copas del Tarot, estas personas anónimas, que tanto se le parecen, son faros que iluminan.

Virgo

Su vocación por la paz lo hace limar asperezas, buscar el entendimiento entre las personas, alentar las conversaciones… De acuerdo con el siete de espadas del Tarot, evitar los conflictos es imposible a veces, sobretodo cuando es necesario defenderse de quienes le achacan a uno culpas que no le corresponden ¿Qué piensa?

Libra

Decidió cambiar de perspectiva a pesar de quienes le advierten que es una locura… Esto con el fin de explorar distintas formas de ver los problemas, encontrar soluciones, superar prejuicios y reglas convencionales, avanzar… Se trata de abandonar interpretaciones obsoletas del mundo, que ya no sirven. Usted confía en su instinto.

Escorpio

Cada día, mes tras mes y año tras año, incluso durante las fiestas, se obsesiona con el trabajo… Esta semana no responderá por los errores laborales de todos como acostumbra; se han cometido muchos por las presiones, la figuración de los narcisos de siempre y el afán propio de la época. Varios esperan que usted de la cara y asuma los errores. Se quedarán esperando…

