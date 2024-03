Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Tarot para Piscis

Su ánimo cambiará… Usted estaba desalentado: monólogos grises con la idea de que la vida es una sucesión de malas horas frente a la resignación de quienes aceptan que así es, con los brazos caídos. Independiente de lo que suceda en el mundo -que no cambiará de la noche a la mañana-, empezará los días con pasos seguros que lo conducirán a alguna parte, dice el horóscopo.

Tarot para Aries

Usted no es la única persona que se atormenta por lo que dice y hace y confía en que lo hará distinto la próxima vez… No es responsable de las recientes discusiones que no pudo evitar y algunos han aprovechado a favor con el argumento de que se dieron por su intolerancia y negativa a reconocer sus errores. Se dejó echar culpas encima como bultos pesados sobre la espalda.

(Vea también: Vidente predijo accidente de Karol G y dice que solo es el inicio: “El diablo está detrás”)

Tarot para Tauro

Aboga por el buen uso de las palabras para nombrar lo que pasa y también las emociones. Que las palabras salgan del fondo y derrumben muros de contención. Usted es consciente de lo que dice y dicen los demás, de la importancia de las palabras que según Roberto Burgos: “Son como las monedas: mientras más se usan menos valen y nadie sabe qué nombran, qué quieren decir”.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.