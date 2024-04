Por: El Espectador

Tarot para Aries

Alentará a sus compañeros a hacer las cosas bien, así varios digan que no vale la pena, pues todo seguirá igual… Usted se propone que después de las ocho horas de trabajo, sin importar el clima o lo que haya pasado, todos regresen a sus casas, satisfechos por el deber cumplido y listos para empezar el nuevo día con la misma resistencia.

Tarot para Tauro

Considera que su éxito es fruto del azar, un chispazo, qué equivocación. Su disciplina, a prueba de todo, lo ha traído hasta aquí, igual que su compromiso indeclinable de ser una persona, consciente de aprovechar la vida para poner su grano de arena y evolucionar, sin hacer pereza en el sofá… Usted no ha sido inferior a ninguna causa.

Tarot para Géminis

Bajo el hechizo del amor, no se da cuenta de lo que sucede… Mientras sus compañeros de trabajo están muy nerviosos y afirman, entre lamentos y protestas, que no pueden más, usted entorna los ojos y se para al pie de la ventana para confirmar que se hundirá en las aguas profundas del amor en cuerpo y alma; no le importa nada más.

