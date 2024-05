Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Mientras muchas personas no pueden modificar sus rutinas, la idea de cambiar los paraliza, a usted las novedades lo animan, le confirman que la vida sigue y abre caminos. No se encierra en una caja, no se ancla en el pasado… Esta semana, entonces, estará en la antesala de grandes cambios, a los que llegará por la puerta grande.

Tarot para Piscis

En el día a día usted está en medio de la pugnacidad, abogando por la calma para no perder la cabeza… Ha resuelto concentrarse en sus cosas de lleno, sin dejarse arrastrar por el remolino, hacer lo mejor que pueda en lo que esté a su alcance y ayudar a que la esperanza no desaparezca en medio de la tempestad. Y se empeñará en esto.

(Vea también: Horóscopo gratis: se avecinan cosas nuevas para Piscis, Capricornio, Cáncer y más signos)

Tarot para Aries

Ante la rudeza del ambiente, algunas personas se fabrican historias pavorosas, verdaderas paranoias… Aunque usted siempre dice que todo saldrá bien; lo dice con seguridad, mirando a los ojos de sus interlocutores, también pasan por su cabeza ideas miedosas sobre lo que pueda suceder en el mundo y nuble el horizonte todavía más. Sacudirá la cabeza de un lado a otro.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.