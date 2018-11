Hace tan solo unos días se volvió viral el Alpinito en el país, esto porque los colombianos se dieron cuenta de que no es yogur, como todos pensaban, sino que se trata de un “queso tipo petit-suisse”.

Y como este caso, han surgido otros que titulan en redes como: “¿Qué edad tenías cuando te enteraste de que…?”. Aunque para muchos son cosas lógicas, la tendencia demostró que no todos son conscientes de su uso.

Aquí, algunos de los descubrimientos que han compartido en Facebook y Twitter:

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? 😯 pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu

— Plink (@PlinketyPlink) November 17, 2018