“La variante Delta Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora”, dijo el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.

Se trata de una mutación de la variante Delta identificada por primera vez en la India, a la que se considera responsable en buena parte por el aumento de los casos en el país asiático, indicó el Consorcio de Secuenciación del genoma de la India, en un comunicado.

El Gobierno indio ha clasificado la Delta Plus como una “variante preocupante” debido a su mayor capacidad de transmisión.

Sobre la llegada de las dos variantes indias a Colombia, el doctor Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, se mostró preocupado por cuenta del impacto que estas tendrían en un sistema de salud ya colapsado.

“La variante Delta es una de las 4 variantes de preocupación, según la OMS, y, en mi opinión, es la variante de mayor preocupación al ser la más contagiosa. Esta variante ha tenido un número de mutaciones que le ayudan a escapar a las defensas que vamos creando a través de la infección o de las vacunas. Las vacunas responden menos y por eso es más preocupante”, manifestó el doctor Franco, en diálogo con Caracol Radio.

El especialista agregó que esta variante representó un aumento en el riesgo de hospitalización en India y Reino Unido, aunque no se ha comprobado que aumente la mortalidad en pacientes con COVID-19. De igual forma, indicó que es cuestión de tiempo para que la variante india sea detectada oficialmente en Colombia.

Asimismo, dijo que las variantes se están controlando poco a poco en India gracias a las restricciones de movilidad. “En India se implementaron restricciones mayores y la gente entendió que tenía que cuidarse. La variante Delta la dejaron circular libremente y cuando se dieron cuenta era muy tarde. Ya están tomando acciones y eso ha permitido que se reduzca el contagio”, aseveró, en esa emisora.

Sobre la variante Delta Plus, hallada en India y Nepal esta semana, dijo en ese medio: “Es la variante Delta mutada; parece que puede escapar aún más a los anticuerpos. Es una variante más preocupante, que esperamos que no siga avanzando. Aún no se ha detectado afuera de India y Nepal”.