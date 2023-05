Según las imágenes que se han hecho virales en los medios y redes sociales, el salvaje encuentro se vivió en la costa de O’ahu, mientras, Scott Haraguchi estaba navegando en su kayak.

El hombre estaba en medio del mar en su equipo deportivo cuando escuchó un fuerte golpe, lo que para él, inicialmente, era un ruido como un bote sin motor, pero no se imaginaba que era el gigantesco animal.

El momento fue captado por una cámara GoPro que llevaba puesta Scott Haraguchi y allí se ve primero el equipo de la canoa y de repente se acerca un gran tiburón que se tira dejando una mordida al costado de la cubierta.

En ese momento, el bote pierde brevemente el equilibrio y se escucha cuando Haraguchi comienza a gritar del susto: “¡Me embistió un tiburón tigre!”, dijo.

De acuerdo con El Universal de México, el hecho no pasó a mayores, no hubo lesionados y las marcas en el kayak fueron pequeñas.

“Fue tan rápido no me di cuenta de que saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto y de hecho empujé la cabeza del tiburón con él […], si me pidieras que hiciera eso de nuevo, incluso sin el tiburón, no creo que tuviera esa flexibilidad”, dijo el hombre cuando publicó las imágenes.