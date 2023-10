La popularidad de los dispositivos iPhone de Apple no está exenta de desafíos, y uno de los problemas que ha generado la insatisfacción de algunos usuarios es la duración de la batería.

Recientemente, una ‘influencer’ conocida como ‘Byhermoss‘ compartió su frustración en las redes sociales después de experimentar problemas de batería con su nuevo iPhone, que varios modelos anteriores bajaron sus precios, lo que desencadenó un debate sobre la calidad y el rendimiento de estos dispositivos.

La ‘influencer’, con una amplia base de seguidores en TikTok, se sinceró en un video en el que expresó su angustia por la corta duración de la batería de su iPhone, incluso después de comprar un modelo más nuevo y costoso.

En el video, ‘Byhermoss’ explicó que su nuevo iPhone, en los que Apple reconoció fallas y explicó cómo lo arreglará, se descargaba muy rápidamente, a diferencia de su modelo anterior, que aún tenía un rendimiento aceptable en términos de batería, aunque se estaba volviendo más lento con el tiempo.

La situación la llevó a visitar una tienda de Apple en busca de una solución a su problema. Sin embargo, la respuesta que recibió no cumplió sus expectativas, lo que la llevó a romper en lágrimas durante la grabación de su video.

No pudo contenerse

“Algunos iPhone no funcionan como deberían, y el mío simplemente no puede mantener su carga. Necesito que funcione igual que mi modelo anterior, que aunque estaba volviéndose más lento, su batería aún duraba. Mi nueva adquisición tiene una cámara mejor, pero su batería me está dejando desesperada”, expresó con angustia la ‘influencer’.

En la tienda de Apple, que aceptó el recalentamiento de sus nuevos modelos de celulares, le ofrecieron la opción de un reembolso, lo cual la dejó aún más frustrada. “¿Cómo puedes decir que esto es todo? Estoy tratando de explicarte que estoy angustiada porque gasté una gran cantidad de dinero en un teléfono que funciona perfectamente para mi amigo, pero que me está fallando a mí”, comentó en el video.

Según su testimonio, la batería de su iPhone podía pasar de un 100 por ciento al comienzo del día a un 0 por ciento alrededor de las 11 de la mañana.

Las reacciones ante el video de ‘Byhermoss’ fueron diversas. Mientras algunos expresaron empatía y compartieron sus propias experiencias similares con iPhone, otros criticaron su reacción considerándola exagerada en relación con un problema que algunos consideran banal.

El debate sobre la duración de la batería de los dispositivos electrónicos, incluyendo los smartphones, es un tema recurrente en la industria tecnológica. Los fabricantes de dispositivos, como Apple, suelen trabajar en mejoras y actualizaciones de software para abordar problemas de rendimiento y consumo de batería, aunque las expectativas de los usuarios varían ampliamente.

